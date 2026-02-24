رفضت الدائرة "8" مستأنف جنايات شمال القاهرة بالعباسية، استئناف جزار السلام "علاء. ف"، وأيدت حكم إدانته بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه بقتل جارته "أم ناهد" وتقطيع جثمانها والاحتفاظ برأسها داخل الثلاجة، بسبب خلافات جيرة بينهما بمساكن النهضة.

وأدانت الدائرة "9" جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بجلسة 31 أغسطس الماضي، "علاء" جزار ـ بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل جارته "سماح" وتقطيع جسدها لأشلاء ثم تخلص من الجثة بصناديق القمامة، بينما احتفظ برأس المجنى عليها داخل ثلاجة بشقته لوجود خلافات بينهما.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية، رقم 6414 لسنة 2024 جنايات السلام ثان، والمقيدة برقم 5 لسنة 2024 حصر شرق القاهرة، والمقيدة برقم 3166 لسنة 2024 كُلي شرق القاهرة، أن "علاء .ف"، بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة، في اليوم السابع من مايو 2024، قتل جارته "سماح ص." عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم بيَّت النية وعقد العزم على قتل جارته "سماح"، وذلك على إثر خلافات سابقة حول الجيرة بينهما، وعند حضور المجني عليها إلى مسكنه لمناقشته حول تلك الخلافات، تمكن من السيطرة عليها حتى كتم أنفاسها، فأغلق مجرى الهواء لديها قاصدًا قتلها، مما أدى إلى وفاتها نتيجة "أسفكسيا الخنق"، كما هو ثابت بتقرير الطب الشرعي.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن "علاء.ف" قتل جارته وقطع جسدها إلى أشلاء قبل أن يُلقي بجثتها في مقلب قمامة، بينما وضع رأس الضحية في الثلاجة.

وتضمن تقرير الطب الشرعي تفاصيل الإصابات التي لحقت بالضحية "سماح"، حيث تبين أنها في العقد السادس من العمر، وكانت في حالة تيبّس رُمي، مع عدم ظهور تعفن رُمي واضح بعد.

وذكر التقرير أن الجثة كانت عبارة عن أشلاء منفصلة، مع وجود بعض الإصابات في الرأس والوجه، حيث تم العثور على نزيف في المخ وكدمات حول زاويتي الفم. كما أشار التقرير إلى وجود قطع في الأنسجة الرخوة بالعنق، وإصابات داخلية في الصدر، مع فقدان أجزاء من الجلد والثدي، إضافة إلى آثار إصابات تشير إلى كتم النفس، مما يدل على أن الوفاة قد تكون بسبب "أسفكسيا كتم النفس".

وأحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية المتهم، وهو مسن، إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامه بقتل جارته "سماح"، وتقطيع جسدها، وإلقاء بعض أجزائه في مقلب قمامة، مع الاحتفاظ بباقي الجثمان في ثلاجته بمنطقة النهضة بمحافظة القاهرة.