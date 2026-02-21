قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بالتعدي على "فرد أمن" بكمبوند شهير

جريمة مُرعبة دارت أحداثها في منطقة البساتين بالقاهرة، اليوم السبت، راح ضحيتها "عامل" لم يكن طرفا في نزاع أو خصما مع الجيران بل تدخل لإنهاء شجار دار بين عائلتين.

"علي محمد" المجني عليه، حين شاهد مشاجرة بين الجيران بالأسلحة تدخل كغيره لفض الشجار، لكن لم يعلم أن جدعنته ستنتهي بطعنات غدر على مرأي ومسمع من الجميع " ابن عمي كان قاعد في البلكونة وحصلت خناقة في الشارع .. نزل يفض راح واحد ضربة بسكين في بطنه" وفق ما أكدت نجل عم الضحية في تصريحات خاصة لمصراوي .

أودعت الشرطة جثة "علي" في ثلاجة الموتى في المستشفى لحين نقلها إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير واف على حالته، ومن ثم استخراج تصريح الدفن.

مباحث دار السلام بالقاهرة، تكثف جهودها، لسرعة القبض على طرفي المشاجرة، فيما تُفرغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجاني وكشف ملابسات ماحدث.

أسرة "علي" تطالب سرعة القبض على الجناة، والقصاص "معملش حاجة ..ده كان نازل يحل الناس من بعضها يكون جزاؤه كده".