جريمة مرعبة قبل الفطار .. معركة بالسنج في البساتين تنتهي بقتيل والأسرة: كان داخل يفض

كتب : رمضان يونس

11:07 م 21/02/2026 تعديل في 11:41 م
جريمة مُرعبة دارت أحداثها في منطقة البساتين بالقاهرة، اليوم السبت، راح ضحيتها "عامل" لم يكن طرفا في نزاع أو خصما مع الجيران بل تدخل لإنهاء شجار دار بين عائلتين.

"علي محمد" المجني عليه، حين شاهد مشاجرة بين الجيران بالأسلحة تدخل كغيره لفض الشجار، لكن لم يعلم أن جدعنته ستنتهي بطعنات غدر على مرأي ومسمع من الجميع " ابن عمي كان قاعد في البلكونة وحصلت خناقة في الشارع .. نزل يفض راح واحد ضربة بسكين في بطنه" وفق ما أكدت نجل عم الضحية في تصريحات خاصة لمصراوي . اضغط هنا

47dd2383-e38a-4d87-845f-226f30da7c04

أودعت الشرطة جثة "علي" في ثلاجة الموتى في المستشفى لحين نقلها إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير واف على حالته، ومن ثم استخراج تصريح الدفن.

مباحث دار السلام بالقاهرة، تكثف جهودها، لسرعة القبض على طرفي المشاجرة، فيما تُفرغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجاني وكشف ملابسات ماحدث. اضغط هنا

أسرة "علي" تطالب سرعة القبض على الجناة، والقصاص "معملش حاجة ..ده كان نازل يحل الناس من بعضها يكون جزاؤه كده".

