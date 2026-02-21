قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بالتعدي على "فرد أمن" بكمبوند شهير

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب أعلى عقار في "غية حمام" في إحدى العمارات بشارع المطار في منطقة إمبابة، مساء اليوم السبت، أثناء موعد الإفطار.

اندلاع الحريق في غية حمام بإمبابة

وأفاد شهود عيان بأن النيران بدأت في الطابق العلوي للعمارة، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء بسرعة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي الشقق المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي في غية حمام، دون تسجيل إصابات بشرية، فيما تضررت بعض محتويات الشقة.

وأضافت المصادر أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من إخماد النيران وإجراء عمليات التهوية للعمارة، بينما تولت الأجهزة الأمنية تأمين موقع الحريق وفتح تحقيق لمعرفة التفاصيل الدقيقة للواقعة.