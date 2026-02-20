إعلان

كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كتب : رمضان يونس

04:57 ص 20/02/2026 تعديل في 05:04 ص
    اعتداء شخص على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية (1)
    اعتداء شخص على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية (3)
    اعتداء شخص على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية (5)
    لحظة اعتداء شخص على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس
    اعتداء شخص على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية (6)

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول. انتشر الفيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. ظهر في الفيديو شخص يتعدى على فرد أمن. وقع الحادث داخل أحد المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة. تعدى المشكو في حقه بالسب على أحد الملاك أيضًا.

بلاغ لقسم الشرطة

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا بتاريخ 19 الجاري. تقدم فرد الأمن الإداري بالمجمع السكني بهذا البلاغ. أصيب حارس الأمن بسحجات وكدمات متفرقة في جسده. اشترك أحد الملاك في تقديم البلاغ ضد المتهم. اتهم الشاكيان أحد قاطني المجمع بالتعدي عليهما. تدخل المالك لمعاتبة المتهم فتعرض للسب والشتم.

ضبط صاحب المصنع

قننت الأجهزة الأمنية الإجراءات لضبط المشكو في حقه. تمكنت الشرطة من القبض على المتهم وهو صاحب مصنع. اعترف المتهم بارتكاب الواقعة خلال مواجهته بالتهم. برر المتهم فعلته بعدم ممارسة فرد الأمن لعمله. أبدى المتهم اعتراضه على تدخل المالك الثاني بالأزمة. اتخذت الأجهزة المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تولت النيابة العامة التحقيق الفوري في ملابسات الواقعة.

كمبوند التجمع فرد أمن إداري رجل أعمال صاحب مصنع قسم شرطة التجمع الخامس النيابة العامة

