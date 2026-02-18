إعلان

النيابة تحقق في وفاة موظف سقط أثناء عبوره كوبرى المنيب

كتب : صابر المحلاوي

12:37 م 18/02/2026

النيابة العامة

صرحت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، بدفن جثة موظف لقي مصرعه بعد سقوطه من أعلى كوبرى المنيب، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

مصرع موظف بعد سقوطه من أعلى كوبرى المنيب بالجيزة

تلقت مباحث قسم شرطة المنيب بلاغًا من الخدمات المعينة يفيد بمصرع شخص إثر سقوطه من علو، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور الموظف من حارة السير السريع إلى حارة السير البطيء أعلى كوبرى المنيب اتجاه المريوطية، اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

