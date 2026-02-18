إعلان

ألقوها من أعلى عقار سكني.. بيان عاجل لـ الداخلية بشأن مقتل محامية الدقهلية- تفاصيل


كتب- محمد الصاوي:

02:34 ص 18/02/2026

المتهمين في واقعة مقتل محامية الدقهلية

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أشقاء زوج إحدى المحاميات بإلقائها من أعلى عقار سكني والتعدي على زوجها حال تنفيذ حكم قضائي بتسليم منزل بالدقهلية.

أكدت الوزارة في بيانها، أنه بالفحص تبين بتاريخ 12 الجاري تم تنفيذ قرار قضائي في خلافات ميراث بتمكين "مدير شركة- مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه" ضد شقيقه من منزل مكون من طابقين وقطعة أرض.

تابعت الوزارة، أنه بتاريخ 17 الجاري تبلغ لمركز شرطة نبروه من إحدى المستشفيات بإستقبالها مدير الشركة المشار إليه "مصاب بجروح وكدمات متفرقة"، وزوجته "مصابة بكدمة بالرأس وتوفيت عقب وصولها"، إثر قيام أنجال شقيقه سالف الذكر 3 أشخاص بالدخول لمنزله والتعدي عليه وزوجته بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية.

وأشارت إلى قيام أحدهم بدفع زوجته "المحامية المذكورة" من شرفة الطابق الأول بالمنزل حال محاولتها الهرب مما أدى إلى وفاتها، لإعتراضهم على قرار التمكين المشار إليه.

أكدت أنه أمكن ضبط "المتهمين– مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

