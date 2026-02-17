تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على سيدة ونجلها لاتهامهما بقتل نجلة السيدة، في منطقة السلام.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على أجزاء من جثة فتاة بأحد شوارع مدينة السلام.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وبتكثيف الجهود تبين أن ربة منزل ونجلها وراء قتل شقيقته وتقطيعها أجزاء عديدة ووضعا جزءً منها أسفل طبقة خرسانية في شقة سكنية، وجزء آخر تم إلقائه بأحد الشارع بدائرة القسم.

تم القبض على المتهمين، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث والدوافع وراء جريمة القتل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

