كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على والدته بالضرب في دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تبلغ مركز شرطة بنها من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز بتضررها من نجلها عاطل لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، بسبب رفضها منحه مبالغ مالية.

وأمكن ضبط المتهم في حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قام بالتخلص من الأداتين المستخدمتين في التعدي بإلقائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

