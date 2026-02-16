إعلان

بعد عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء".. محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء سبيلها

كتب : أحمد عادل

02:10 م 16/02/2026

محمد الجندي، المحامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد الجندي، المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء للجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.

وأضاف الجندي، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن كل من كان مقبوضًا عليه أو يحاكم بتهمة حيازة أو تعاطي المواد المخدرة التي أُحيلت إلى المحاكمة بسبب قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، يجب أن يُخلى سبيله أو يُحكم ببراءته لعدم دستورية القرار.

وتابع الجندي أن كل من صدر ضده حكم قضائي بسبب القرار الذي أبطَلته المحكمة الدستورية، حتى لو كان الحكم نهائيًا، يجب على النائب العام إخلاء سبيله فورًا.

وأشار الجندي إلى أن مثل هذه القضايا تشمل قضية المخدرات الكبرى التي تُحاكم فيها موكلته سارة خليفة و27 آخرين.

وأوضح الجندي أن هذا الحكم يعني أن كل من كان مقبوضًا عليه أو حُكم عليه في هذه القضايا يجب إخلاء سبيله أو الحكم ببراءته، بما في ذلك الأحكام النهائية التي صدرت وفق القرار رقم 600 الخاص برئيس هيئة الدواء، ويجب على النيابة والنائب العام تنفيذ ذلك فورًا.

وأكد الجندي أن موكلته دفعت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء لمخالفته أحكام الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن القرار كان افتئاتًا على السلطة التشريعية وتجاوزًا للحريات، لأن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، ما يجعله مخالفة دستورية وقانونية واضحة.

واستفاد من ذلك أن التصرف الصحيح في الجلسة القادمة في قضية سارة خليفة، وجميع القضايا المماثلة، هو إخلاء سبيل المتهمين أو الحكم ببراءتهم، تطبيقًا لأحكام المحكمة الدستورية، وانفاذًا للمادة 195 من الدستور والمواد 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

اقرأ أيضا:

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جداول مخدرات حكم المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية جرائم المخدرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز
العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والمواد المستخدمة
علوم

العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والمواد المستخدمة
حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
ماذا يحدث في ميت عقبة؟.. بدء إخلاء ممر جامعة الدول بنادي الزمالك
رياضة محلية

ماذا يحدث في ميت عقبة؟.. بدء إخلاء ممر جامعة الدول بنادي الزمالك
حركة المحافظين الجديدة.. من هو أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد؟
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. من هو أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر