بعد زعم والدته قيام شقيق زوجها بخطف نجلها.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو طفل السويس


كتب- محمد الصاوي:

05:22 ص 16/02/2026

خطف طفل السويس

أصدرت وزارة الداخلية بيانا، اليوم الاثنين، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن زعم إحدى السيدات بقيام شقيق زوجها بمحاولة خطف نجلها من داخل أحد المحال بالسويس.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو "مقيمة بدائرة القسم" بتضررها من شقيق زوجها لقيامه بالتعدي عليها ونجلها 6 أعوام بالضرب وإحداث إصابته ومحاولته خطفه من داخل أحد المحال بدائرة القسم لخلافات بينها وزوجها والد الطفل.

وأضافت الوزارة أنه أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه "عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة السويس"، وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده رفقة شقيقه لمحاولة الصلح بينه والشاكية حدثت مشاجرة بينهما، قامت على إثر ذلك بالدلوف رفقة نجلها داخل أحد المحال فقام بجذب نجلها لإبعاده عن المشاجرة حتى لا يلحق به أذى وتركه عقب ذلك.

وأشارت إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

