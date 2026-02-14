أطلقت وزارة الداخلية، ولأول مرة في مصر، منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية، بهدف تأمين بيانات المواطنين وحماية تعاملاتهم مع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة على شبكة الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن المنصة الوطنية تعتمد على خوارزميات التعرف على الوجوه، وهي منتج وطني متكامل تم تطويره بسواعد مصرية وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات العالمية. الخدمة متاحة لكافة المواطنين، كما يمكن إتاحتها للجهات المختلفة عبر تحميل تطبيق "MOIEG-PASS" على الهواتف الذكية.

ويحتوي التطبيق على خطوات تسجيل واضحة يمكن للمواطن اتباعها للحصول على الخدمة التي بدأت الوزارة تشغيلها تجريبيًا.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية، وتفتح المجال أمام تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية المستقبلية.