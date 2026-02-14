إعلان

لأول مرة في مصر.. الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية | فيديو وصور

كتب : علاء عمران

12:40 م 14/02/2026 تعديل في 12:45 م
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (2)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (8)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (7)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (5)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (6)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (3)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (4)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (1)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (7)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (8)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (6)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (5)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (4)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (2)
  • عرض 16 صورة
    الداخلية تطلق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
أطلقت وزارة الداخلية، ولأول مرة في مصر، منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية، بهدف تأمين بيانات المواطنين وحماية تعاملاتهم مع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة على شبكة الإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن المنصة الوطنية تعتمد على خوارزميات التعرف على الوجوه، وهي منتج وطني متكامل تم تطويره بسواعد مصرية وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات العالمية. الخدمة متاحة لكافة المواطنين، كما يمكن إتاحتها للجهات المختلفة عبر تحميل تطبيق "MOIEG-PASS" على الهواتف الذكية.
ويحتوي التطبيق على خطوات تسجيل واضحة يمكن للمواطن اتباعها للحصول على الخدمة التي بدأت الوزارة تشغيلها تجريبيًا.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية، وتفتح المجال أمام تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية المستقبلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية شبكة الإنترنت الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات
أخبار مصر

أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات
وفاة ابنة الفنان عبدالغني قمر
زووم

وفاة ابنة الفنان عبدالغني قمر
كنت حاسس بظلم".. أول تصريحات من الشاب ضحية "بدلة الرقص" بالقليوبية
أخبار المحافظات

كنت حاسس بظلم".. أول تصريحات من الشاب ضحية "بدلة الرقص" بالقليوبية
أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم
متنوعة

أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم
قبل عيد الحب.. إزاي تختار هدية مناسبة لشريكك؟
علاقات

قبل عيد الحب.. إزاي تختار هدية مناسبة لشريكك؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"