كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية ضمن الحملات الأمنية المكبرة لمواجهة كافة أشكال الجريمة وضبط الخارجين على القانون، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن نتائج مهمة في عدة قطاعات.

شنت الإدارة العامة عدة حملات على محطات السكك الحديدية والمترو وداخل القطارات، وتمكنت من ضبط 1352 مخالفة متنوعة تضمنت مخالفات تنظيمية وسلوكية تؤثر على المرفق. كما ضبطت الإدارة العامة 4486 مخالفة تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، في إطار جهودها لحماية حقوق المواطنين ومرافق الدولة.

كما تم ضبط 477 قضية ضريبية وجمركية متنوعة، شملت مخالفات الضرائب العامة والتحريات الخاصة بمديونيات مصلحة الضرائب، لضمان تحصيل الحقوق القانونية للدولة، وضبط 154 مخالفة تتعلق بالمباني والمحلات التجارية بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية لضبط المخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.