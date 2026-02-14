بدأت محكمة جنايات الجيزة الدائرة "33"، اليوم السبت، نظر محاكمة "كوافير حريمي" في واقعة اتهامه بذبح الطفل "عبد الرحمن حازم" داخل سوبر ماركت بالمهندسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المهندسين".

وواجه القاضي رئيس المحكمة المستشار عبد العزيز محمد حبيب المتهم "محمود" أمام منصة العدالة بعد أن أخرج حرس المحكمة المتهم من قفص الاتهام قائلًا: "أنت يا محمود دبحت الطفل عبد الرحمن"، ليرد الأخير: "لا يا فندم، معملتش حاجة".

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود.م"، في أوراق الدعوى رقم 9226 لسنة 2025 جنايات الدقي والمقيدة برقم 6775 لسنة 2020، تهمة قتل الطفل المجني عليه "عبد الرحمن حازم" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعد أن عقد العزم على إزهاق روحه إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم أعد مخططه الإجرامي باستخدام سلاح أبيض (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجد الطفل فيه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بطعنات متتالية أسقطته أرضًا، إلا أنه لم يردعه ذلك، وتوالى في التعدي عليه، ثم أمسك برقبته ذابحًا إياه للتأكد من وفاته، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال "ر.ط" ــ أحد العاملين بالمحل موقع الجريمة ــ والذي أكد أنه أثناء تناوله الطعام رفقة المجني عليه "عبد الرحمن" وآخرين، حضر إليهم المتهم داخل السوبر ماركت، ومثل لهم أنه "عامل"، إلا أنه قرر مهاجمة الطفل "عبد الرحمن"، وما أن حضر إليه الأخير، انهال عليه بسكين أخرجه من بين طيات ملابسه.

وذكر العامل أن الطفل سقط مغشيًا على الأرض متأثرًا بإصابته، موضحًا أن الطفل حاول الزحف بعيدًا عن المتهم، وعلى إثر ذلك هرع للاستغاثة بوالد المجني عليه "علاء" لإخباره بما يحدث، وفور عودته تفاجأ بالطفل "عبد الرحمن" غارقًا في دمائه داخل المحل، والمتهم قد فر هاربًا.

واطلعت النيابة العامة على التقرير الفني الخاص بتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الجريمة، والذي أظهر المتهم "محمود" لحظة دخوله للمحل، بدايةً من إشارته للمجني عليه وحضوره إليه داخل المحل، ومن ثم إشهار سلاح أبيض (سكين) بعد إخراجه من طي ملابسه، وانهياله على المجني عليه بوابل من الطعنات وذبح الطفل للتأكد من وفاته، ثم هروبه من موقع الجريمة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات الموجودة بجسد المجني عليه "عبد الرحمن حازم" عبارة عن جرح قطعي عميق متباعد الحواف بطول 17 سم أسفل شحمي الأذن اليمنى واليسرى ناحية الظهر، وقطع بعضلات الأوعية الدموية والقصبة الهوائية.

وأوضح تقرير الطب الشرعي وجود جرح آخر مستوى الحواف سطحي بطول حوالي 9 سم يسار العنق، وجرح مستوى الحواف مائل بطول حوالي 3 سم أعلى يسار الصدر، وجرح مستوى الحواف مستعرض بطول حوالي 4 سم منتصف يسار الصدر، وكذلك ستة عشر جرحًا مستوية الحواف بأطوال تتراوح بين 1 و3 سم منتشرة يمين ويسار الظهر.

واختتم التقرير بأن الإصابة المشاهدة بالعنق هي إصابة ذات طبيعة ذبحية حيوية حدثت نتيجة التماس مع جسم صلب ذو حافة حادة، أيًا كان نوعه، وهي متوافقة مع استخدام السكين المحرز، وأن باقي الإصابات هي إصابات طعن حيوية حديثة حدثت بواسطة أجسام صلبة حادة.

وتعزى الوفاة إلى الإصابة الذبحية بالعنق والإصابات الطعنّية بالصدر والظهر، وما أحدثته من قطع بالأوعية الدموية الرئيسية بالعنق، وقطع بالقلب والرئتين، ونزيف دموي غزير أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزفية، ما أسفر عن الوفاة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها