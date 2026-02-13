كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بــ وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام طليقها بالتشهير بها وتهديدها بالإيذاء، مع الزعم بتواطؤ أحد رجال الشرطة معه بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر، وتبين تواجدها خارج البلاد، وباستدعاء والدتها وسؤالها قررت قيام كريمتها بنشر المقطع لتضررها من طليقها، لاتهامه بالتشهير بها وتهديدها والتعدي عليها وأنجالها بالسب، على خلفية خلافات زوجية بينهما، مشيرة إلى سبق تحرير محضر ضده بتاريخ 4 من الشهر الجاري بذات الشأن، فيما نفت ما ورد بشأن تواطؤ أحد رجال الشرطة مع الأخير.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته نفى ما نسب إليه، وعزا الاتهامات إلى وجود خلافات بينه وبين طليقته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.