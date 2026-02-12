شهدت الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حوادث حرائق الشقق السكنية، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع تكرار الحرائق خلال فترات زمنية متقاربة.

وتعددت أسباب اندلاع الحرائق بين ماس كهربائي ناتج عن زيادة الأحمال، أو أعطال في الأجهزة المنزلية، إلى جانب حرائق بسبب شواحن الهواتف المحمولة نتيجة تركها متصلة بالكهرباء لفترات طويلة.

وأسفرت بعض هذه الحرائق عن خسائر بشرية، كان من بينها حالات وفاة أطفال مثلما حدث بحريق شقة سكنية في منطقة إمبابة الذي أودى بحياة 3 أطفال أشقاء.

وفاة 3 أشقاء في إمبابة

وخلال الأسبوع الجاري، شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة فاجعة مؤلمة حيث لقي 3 أطفال أشقاء، أصغرهم لم يتجاوز عامه الثالث، مصرعهم إثر حريق اندلع داخل شقتهم السكنية بسبب انفجار شاحن هاتف محمول.

ووفق التحقيقات الأولية، فقد تركت الوالدة أطفالها بمفردهم في المنزل لتذهب لشراء احتياجات.

فيما تسبب "ماس كهربائي" ناتج عن شاحن هاتف كان متصلاً بمصدر التيار باندلاع شرارة النيران التي سرعان ما انتشرت في أرجاء المكان، حسب الفحوصات الفنية.

كما كشفت المعاينة أن النيران التهمت محتويات المنزل وغطى الدخان الكثيف كافة الأرجاء بداخله.

وبدورها أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثامين الأطفال تحت تصرفها، وندبت الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على كافة الملابسات

واقعة مماثلة لـ 3 أشقاء في المنصورة

واقعة أخرى مماثلة شهدتها مدينة المنصورة في 21 يناير الماضي، حينما شيع المئات جثامين ثلاثة أطفال أشقاء لقوا مصرعهم مختنقين جراء حريق نشب داخل منزلهم بشارع الثانوية بمدينة المنصورة.

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغًا مباشرًا يفيد باندلاع الحريق في الطابق الأخير من العقار، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران.

وبالفحص الأولي، تبين أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي، وأسفر عن وفاة كل من "سليم نور الدين عماد مصطفى 9 سنوات، سليمان نور الدين عماد مصطفى 6 سنوات، سفيان نور الدين عماد مصطفى 4 سنوات.

مصرع أم وطفلها بالإسماعيلية

وفي 23 يناير الماضي، استيقظت منطقة الشيخ زايد بحي ثالث بمحافظة الإسماعيلية على فاجعة عقب اندلاع حريق داخل شقة سكنية، أسفر عن وفاة أم وطفلها، وإصابة الزوج بحروق واختناق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.

جرى نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفاة زوجين وابنهما بسبب تسرب غاز

واقعة أخرى شهدتها منطقة الهرم، أمس اربعاء، حينما تسبب تسرب غاز داخل شقة سكنية، إلى مصرع كهربائي وزوجته وإبنهما، بينما أصيبت إبنتهما.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على كهربائي وزوجته وإبنه مفارقين الحياة داخل شقتهم بالهرم، والعثور على إبنتهما مصابة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن تسرب غاز أدى إلى مصرع الضحايا، وإصابة الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، دون وجود شبهة جنائية.