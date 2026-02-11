إعلان

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير العدل يصل مقر الوزارة ويباشر مهام عمله باجتماع موسع مع مساعديه

صابر المحلاوي

05:23 م 11/02/2026

وزير العدل يصل مقر الوزارة ويباشر مهام عمله باجتما

كتب- صابر المحلاوي:

باشر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، مهام عمله رسميًا، عقب وصوله، اليوم الأربعاء، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفور وصوله، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع مساعديه، استعرض خلاله التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة، موجّهًا بسرعة تنفيذها وفق جداول زمنية محددة، مع إعداد خطط عمل تفصيلية لكل قطاع تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ ومؤشرات قياس الأداء، مؤكدًا أن تلك الخطط ستكون محل متابعة وتقييم مستمرين.

وأكد وزير العدل أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن تحقيق العدالة الناجزة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، من خلال التوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم والنيابات والجهات التابعة، وتبسيط الإجراءات وتقليل مدد التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار إلى استمرار جهود تطوير البنية التحتية للمحاكم ومكاتب الشهر العقاري، بما يوفر بيئة عمل حديثة تواكب مكانة القضاء المصري، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، والعمل على إنجاز أعمال مدينة العدالة وفق الجداول الزمنية المحددة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة رسالة ومسؤولية وطنية، وأن الوزارة ستواصل حماية الحقوق وصون الحريات وخدمة المواطنين، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار والتنمية.

