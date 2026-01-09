العثور على جثة مسنة داخل كمبوند بالتجمع الخامس

عثرت قوات الشرطة على جثة مسنة أسفل فيلا بالتجم الخامس اليوم الجمعة.

تلقى مدير القطاع إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة داخل كمبوند الياسمين 6. وتبين بالفحص أن الجثة لسيدة مسنة فارق تالحياة إثر سقوطها من الطابق الثاني.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

في سياق متصل، أصيبت روسية بكسور متفرقة إثر سقوطها من الطابق الثالث بالعقار رقم 59 داخل كمبوند البستان بالتجمع الأول، وتم نقلها إلى مستشفى خاص.

