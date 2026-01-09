واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 135556 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1212 سائقًا، وتبين إيجابية 63 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 724 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 103 سائقين ثبت تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة، إلى جانب ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.