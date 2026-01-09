إعلان

سقوط تشكيل عصابي بالغربية لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية

كتب : علاء عمران

11:44 ص 09/01/2026

تزوير أختام

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي مكوّن من 3 أشخاص بمحافظة الغربية، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهمين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم الإجرامي، واستغلاله في النصب والاحتيال على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، حيث عُثر بحوزتهم على عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لجهات مختلفة، وكمية من الوثائق والدفاتر والتصاريح المزورة والمعدة للتزوير، إلى جانب ثلاثة هواتف محمولة تبين باحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

