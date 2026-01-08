إعلان

قضية المخدرات الكبرى.. سارة خليفة تؤدي صلاة العصر داخل قفص الاتهام أثناء الاستراحة

كتب : أحمد عادل

03:40 م 08/01/2026

سارة خليفة

رفع قاضي محكمة جنايات القاهرة الجديدة، جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بجلب والاتجار تصنيع المواد المخدرة، للاستراحة بعد سماع مرافعة المتهم السابع في القضية.

وخلال الاستراحة أدت المتهمة الرابعة "سارة خليفة" صلاة العصر داخل قفص الاتهام.

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن العصابة يتزعمها "دريد ع."، عراقي الجنسية، و"سامح .م"، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، هاربين، بالإضافة إلى "فتحي. خ"، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد . ف"، مالك مؤسسة للمقاولات.

وشهد ضابط التحريات أن المتهمين من الأول حتى الثالث استخداموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهما المتهمين الرابعة والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة مضطلعين بأدوار في إدارتها، واستقطبوا جميعاً باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين ليشتركوا بأدوار لتحقيق الأعمال المستهدفة من المنظمة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الرابعة "سارة خليفة" تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال تلك المواد إلى البلاد.

سارة خليفة قضية المخدرات الكبرى جنايات القاهرة الجديدة الاتجار تصنيع المواد المخدرة

