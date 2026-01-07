الداخلية تكشف ملابسات فيديو مسيء لمواطنين بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتلفظ بعبارات مسيئة والتشهير ببعض المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغات من 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسمي شرطة "أول العامرية والدخيلة"، تفيد بتضررهم من شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، لقيامهما بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بتصوير ونشر المقطع منذ أكثر من عامين على صفحتهما، وأضافا أنهما حذفه في حينه واعتذرا، إلا أنهما فوجئا لاحقًا بإعادة نشره مرة أخرى من قبل أحد الأشخاص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.