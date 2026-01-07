إعلان

الداخلية تضبط 268 قضية مخدرات وتنفذ 62 ألف حكم في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:24 م 07/01/2026

حملة امنية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 268 قضية مخدرات شملت 299 متهمًا وكميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 83 قطعة سلاح ناري و220 قطعة سلاح أبيض.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ 62,413 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط عدد من المتهمين الهاربين والقائمين بأعمال البلطجة، فضلًا عن ضبط مئات الدراجات النارية المخالفة، وتسجيل آلاف المخالفات المرورية، مع فحص عدد من السائقين على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

