"الإدارية العليا" تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة

كتب : مصراوي

10:42 ص 07/01/2026

مجلس الدولة

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، استقبال الطعون الانتخابية على نتائج جولة الإعادة، على مستوى 7 محافظات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد استقبلت 5 طعون على نتائج جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة، على مستوى المحافظات السبع التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة عاجلة لنظر هذه الطعون.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن استحقاق انتخابات مجلس النواب 2025 يُعد الأطول منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات، حيث امتدت إجراءاته لنحو 99 يومًا.

وأضاف بنداري أن تعاون مؤسسات الدولة ساهم في نجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن وعي المصريين وإرادتهم القوية كانا أساس هذا النجاح.

وكانت جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة قد أُجريت في 7 محافظات هي: الجيزة، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والبحيرة، والفيوم، وذلك من خلال 1694 لجنة فرعية، بمشاركة 70 مرشحًا يتنافسون على 35 مقعدًا برلمانيًا.

المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة انتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات مؤسسات الدولة

"دوري إنجليزي وإيطاليا".. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
8 أطعمة تشبعك بلا زيادة وزن.. لا تفوتك
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح
