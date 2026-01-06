إعلان

بعد فيديو السطو المسلح.. القبض على المتهمين وكشف استغلال تجارة السجائر بشبرا الخيمة

كتب : محمد الصاوي

01:59 م 06/01/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات واقعة سطو مسلح على تاجري سجائر، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين، وبحوزة أحدهم سلاح ناري، أثناء سرقتهم المجني عليهما بالإكراه والاستيلاء على كمية من السجائر.

وعلى الفور، أصدر اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، توجيهاته بتشكيل فريق بحث متخصص للفحص والتحري تحت إشراف اللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية.

وكشفت التحريات عدم ورود أي بلاغات سابقة عن الواقعة، وتمكن المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من تحديد وضبط 6 متهمين، بينهم 3 لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهم بندقية خرطوش وفرد خرطوش استخدما في الواقعة.

وأقر المتهمون بارتكاب السطو المسلح، وأرشدوا عن المسروقات التي تم ضبطها، كما كشفت التحريات أن المجني عليهما كانا قد اشتروا السجائر من شخصين آخرين مقيمين بنفس الدائرة، كانا يخزنان السجائر في منزلهما بهدف حجبها عن التداول والتلاعب بالأسعار، وتم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على كمية متنوعة من السجائر، وأكدا الواقعة عند مواجهتهما.

واُتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السطو المسلح تجارة السجائر شبرا الخيمة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وأفضل الأعمال المستحبة فيها.. وأماكن صلي
أخبار

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وأفضل الأعمال المستحبة فيها.. وأماكن صلي
احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد
نصائح طبية

احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد
8 نصائح للتخلص من التهاب وجفاف الحلق في الصباح
نصائح طبية

8 نصائح للتخلص من التهاب وجفاف الحلق في الصباح
انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الثلاثاء
بعد تعرضه لإصابة في الرقبة.. حنان ترك تدعو لابنها آدم
زووم

بعد تعرضه لإصابة في الرقبة.. حنان ترك تدعو لابنها آدم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث