تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات واقعة سطو مسلح على تاجري سجائر، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين، وبحوزة أحدهم سلاح ناري، أثناء سرقتهم المجني عليهما بالإكراه والاستيلاء على كمية من السجائر.

وعلى الفور، أصدر اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، توجيهاته بتشكيل فريق بحث متخصص للفحص والتحري تحت إشراف اللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية.

وكشفت التحريات عدم ورود أي بلاغات سابقة عن الواقعة، وتمكن المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من تحديد وضبط 6 متهمين، بينهم 3 لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهم بندقية خرطوش وفرد خرطوش استخدما في الواقعة.

وأقر المتهمون بارتكاب السطو المسلح، وأرشدوا عن المسروقات التي تم ضبطها، كما كشفت التحريات أن المجني عليهما كانا قد اشتروا السجائر من شخصين آخرين مقيمين بنفس الدائرة، كانا يخزنان السجائر في منزلهما بهدف حجبها عن التداول والتلاعب بالأسعار، وتم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على كمية متنوعة من السجائر، وأكدا الواقعة عند مواجهتهما.

واُتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.