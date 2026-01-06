إعلان

بالأسماء.. قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا

كتب : أحمد عادل

10:50 ص 06/01/2026

وزير الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2267 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والقرارات الوزارية المنظمة.

ونصّت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية للأشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، فيما أكدت المادة الثانية نشر القرار في جريدة "الوقائع المصرية" والعمل به من تاريخ صدوره، حيث صدر في 8 ديسمبر 2025، ووقّعه المفوض بالتوقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير.

وشمل القرار مواطنين من محافظات مختلفة، من بينها الجيزة، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، المنيا، السويس، كفر الشيخ، أسوان، والشرقية، إضافة إلى بعض الحالات المولودة خارج البلاد.

وجاء أسماء: أحمد إبراهيم محمد، شريف يحيى سعد، أحمد عبد الحكيم محمد، حسن عراقي محمود حسن، عماد ممدوح أمين، سامي سليم سلامة، أحمد محمد عبد البديع، السيد محمود مخيمر، عبد الله أحمد عبد الله، مينا عادل ثابت، عصام أحمد محمود، محمد رمضان عبد السلام، السيد العربي محمود، محمود السيد الحاج أحمد، كريم أسامة محمد، سارة محمد أحمد، نيفين يوسف صبحي، أناسيمون سمير توفيق، ميرفت السيد رياض، حلا حسن معتز، منى علاء الدين عبد الغني.

وزير الداخلية وزارة الداخلية الجنسية المصرية الوقائع المصرية الدستور

