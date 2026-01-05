إعلان

ضبط سائق ميكروباص بالقاهرة لسيره عكس الاتجاه

كتب : علاء عمران

12:17 م 05/01/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بأحد طرق القاهرة، مما تسبب في تضرر القائم على النشر.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط السيارة المشار إليها، والتي كانت سارية التراخيص، وقائدها مقيم بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته، اعترف السائق بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه فعل ذلك لاختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

