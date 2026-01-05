الداخلية: ضبط 99 ألف مخالفة مرورية و53 سائقًا متعاطيًا خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 99 ألفًا و250 مخالفة مرورية متنوعة.

وتنوعت المخالفات بين السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1,408 سائقين، وتبين إيجابية تعاطي المواد المخدرة لدى 53 حالة.

وفي سياق متصل، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 754 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

كما تم فحص 103 سائقين، وتبين إيجابية تعاطي المواد المخدرة لدى 5 حالات، وضبط 13 محكومًا عليهم بإجمالي 24 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

