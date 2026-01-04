توجه المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر إلى مؤسسات الدولة على تعاونها الصادق لإنجاح الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025.

وقال بنداري، في مؤتمر صحفي للهيئة بختام التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة من الإدارية العليا بالمرحلة الأولى بانتخابات النواب، أن هذا الاستحقاق ما كان أن يتم إلا باستقرار وقوة الدولة المصرية.

وأوضح أنه تم تمكين جميع وكلاء المرشحين من حضور إجراءات الفرز كاملة، مشيرًا إلى تسليمهم محاضر الحصر العددي الأولي فور الانتهاء من إعدادها، وذلك في إطار التزام الهيئة الكامل بمعايير الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، غلق لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في اليوم الثاني والأخير من التصويت بـجولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية الملغاة بحكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.