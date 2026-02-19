تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الآداب، من إلقاء القبض على صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو رقص بصور خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم أول المنصورة بالدقهلية وبحوزتها "3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.