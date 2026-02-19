إعلان

فيديوهات رقص خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالمنصورة  

كتب : مصراوي

08:00 م 19/02/2026 تعديل في 08:01 م

ضبط صانعة محتوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الآداب، من إلقاء القبض على صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو رقص بصور خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم أول المنصورة بالدقهلية وبحوزتها "3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صانعة محتوي يديوهات رقص يباحث الآداب باحث الآداب لداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الطريق للعقارات والذهب.. نجيب ساويرس يكشف رحلة المليار مع لميس الحديدي
أخبار وتقارير

الطريق للعقارات والذهب.. نجيب ساويرس يكشف رحلة المليار مع لميس الحديدي

بعد توضيح ابنة "نجم".. ما لا تعرفه عن "ياما مويل الهوى" أغنية مقدمة "صحاب
دراما و تليفزيون

بعد توضيح ابنة "نجم".. ما لا تعرفه عن "ياما مويل الهوى" أغنية مقدمة "صحاب
رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان
بينها الأهلي ضد الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها الأهلي ضد الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ترامب يقدم التحية إلى الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام
أخبار مصر

ترامب يقدم التحية إلى الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة