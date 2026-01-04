أصدرت وزارة الداخلية قرارات أرقام 2217 و2219 و2220 لسنة 2025، بشأن الإذن لـ63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاءت القرارات بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات القانونية، حيث نصت المادة الأولى من كل قرار على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم والبيانات المرفقة بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، على أن يتم نشر القرارات في الوقائع المصرية.

تفاصيل القرارات

القرار رقم 2219 لسنة 2025 شمل الإذن لـ21 مواطنًا، أولهم ناصر محمد توفيق مراد وآخرهم حسن مصطفى حسن مصطفى، بالتجنس بجنسيات أجنبية متنوعة، من بينها الإيطالية، والألمانية، والبريطانية، والهولندية، والأمريكية، والكندية، والفلسطينية، والسودانية، والفرنسية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

كما تضمن القرار رقم 2220 لسنة 2025 الإذن لـ21 مواطنًا آخرين، أولهم محمد طارق محمود محمد وآخرهم إسماعيل حاتم حسن عيسى، بالتجنس بجنسيات أجنبية شملت الأمريكية، والألمانية، والهولندية، والأسترالية، والكندية، والأوكرانية، والمغربية، والأردنية، والفلسطينية، والإيطالية، والسويسرية، والبلجيكية.

وصدر القرار رقم 2217 لسنة 2025 متضمنًا الإذن لـ21 مواطنًا، أولهم أمير أحمد حمودة حسين حمودة وآخرهم عبد الكريم محمود أحمد علي شحاتة، بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا للضوابط القانونية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية، وبعد استيفاء الحالات لكافة الشروط والإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.

