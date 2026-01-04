إعلان

محاكمة 15 متهمًا بـ"خلية مدينة نصر".. الأحد

كتب- صابر المحلاوي:

04:00 ص 04/01/2026

أرشيفية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر محاكمة 15 متهمًا في القضية رقم 19632 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 432 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر الإرهابية".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتولي وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم "القاعدة"، وشاركه المتهمان الثاني والخامس في قيادة التنظيم، بينما انضم باقي المتهمين إلى الجماعة مع علمهم الكامل بأغراضها الإرهابية.

كما نسبت جهات التحقيق للمتهمين الأول والثاني ومن السادس حتى الأخير تهم تمويل الإرهاب، فيما أسندت إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس تهمة التحريض والمساعدة على ارتكاب جريمة تمويل إرهابي.

واتهمت النيابة المتهم الرابع بحيازة سلاح تقليدي، بقصد استعماله في ارتكاب جريمة إرهابية، في إطار التخطيط لأنشطة تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار.

محكمة جنايات بدر خلية مدينة نصر

احتياطاتها تكفي 362 سنة.. وزير البترول الأسبق: نفط فنزويلا الضخم وراء الضربة الأمريكية