الداخلية تضبط 112 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب- محمد الصاوي:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية جهودها؛ لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 112 ألف مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1224 سائقًا، وتبيّن إيجابية 44 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 701 مخالفة مرورية متنوعة شملت (تحميل ركاب بالمخالفة، مخالفة شروط التراخيص، عدم توافر شروط الأمن والمتانة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.