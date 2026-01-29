إعلان

الإنتربول يسلم "مستريح السيارات".. والنيابة تواجهه بالأحكام والشيكات| تفاصيل

كتب : مصراوي

07:36 م 29/01/2026 تعديل في 08:37 م

أمير الهلالي

سلم الإنتربول المصري، "مستريح السيارات" الهارب خارج البلاد "أمير الهلالي"، بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام. إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

السلطات المختصة بدولة الإمارات، في شهر يونيه الماضي2025، ألقت القبض على "أمير الهلالي"، وجرى حينها تسليمه لمكتب النائب العام بالإمارات لحين ترحيله لمصر.

إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المستشار محمد شوقي، خلال الأشهر الماضية، قامت بإعداد أمر قبض دولي، و تقدمت بطلب رسمي لتسليم "أمير الهلالي"، عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، بعدما أُلقي القبض عليه خارج البلاد.

النيابة العامة، في بيان رسمي اليوم الخميس، قالت إن الجهات المختصة تسلمت "مستريح السيارات"، وجارى عرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله. بعد نجاح عملية تسليمه مع الإنتربول المصري.

محكمة جنح القاهرة الجديدة، في وقت سابق؛ أصدرت حكمًا بحبس أمير هلالي 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه، لإصداره شيكًا دون رصيد بمبلغ 4.8 مليون جنيه، وتم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول في القضية التي أقامها أحد الضحايا؛ وهو صالح عصام فخري برسوم.

كما قضت محكمة جنح القاهرة، في حكمها الابتدائي الصادر برقم 925 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس، بحبس هلالي غيابيًّا لمدة 3 سنوات وكفالة 500 ألف جنيه لوقف التنفيذ، في القضية التي أقامها أحد الضحايا، والذي سبق أن حصل على حكم سابق بسجن هلالي 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه في عام 2024.

