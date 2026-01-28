إعلان

بالعصي والأسلحة النارية.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة دامية في القليوبية

كتب : علاء عمران

02:06 م 28/01/2026

المتهمون

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية وعصي خشبية بمحافظة القليوبية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أنه، بالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 الجاري، تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول (مالك محل له معلومات جنائية وآخر) وطرف ثان (شقيقان لهما معلومات جنائية وسمسار)، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات حول الجيرة.
وأشار البيان إلى أن الطرف الثاني تسبب في تلفيات بالمحل ملك الطرف الأول باستخدام عصي خشبية، وأطلق عيارًا ناريًا في الهواء بسلاح ناري كان بحوزة أحدهم، دون وقوع أي إصابات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم فرد محلي، العصي المستخدمة في الواقعة، وكمية من مخدر الحشيش. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بالعصي والأسلحة النارية مشاجرة دامية في القليوبية بوزارة الداخلية مركز شرطة الخانكة

