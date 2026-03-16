الداخلية بالغربية تضبط قائد سيارة "ربع نقل" بسبب مطاردة وإهانة آخر لخلاف حول أولوية المرور، واتُخذت الإجراءات القانونية.

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تضرر ناشر المقطع من قائد سيارة "ربع نقل" إثر مطاردته والتعدي عليه بالسب أثناء قيادته السيارة بأحد الطرق بمحافظة الغربية.

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مطاردة واعتداء بالسب بالغربية

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، سارية التراخيص، وقائدها (مالك مصنع، مقيم بدائرة قسم ثان المحلة). وأقر القائد بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع ناشر المقطع حول أولوية المرور.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

