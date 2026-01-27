إعلان

"غاز مصر" تحذر العملاء من حيلة جديدة للنصب باسمها وتحدد 3 ثوابت مهمة

كتب : مصراوي

05:56 م 27/01/2026 تعديل في 06:05 م

شركة غاز مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

أصدرت شركة "غاز مصر" تحذيرًا هامًا لعملائها، طالبت فيه بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل أو الاستجابة لأي أشخاص أو جهات غير معروفة تدعي تمثيل شركات توصيل الغاز الطبيعي، سواء عبر الاتصالات الهاتفية، الرسائل النصية، أو من خلال زيارات ميدانية مفاجئة للمنازل غير معلنة مسبقًا.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنها رصدت محاولات نصب واحتيال تقوم بها عناصر لا تنتمي إليها، تستهدف الحصول على بيانات شخصية أو تحصيل مبالغ مالية بطرق غير قانونية بزعم توصيل الغاز أو تنفيذ أعمال صيانة بالشبكة.

وشددت الشركة على 3 ثوابت رئيسية لضمان سلامة العملاء:

حظر التحصيل النقدي: لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية من العملاء خارج القنوات الرسمية المعتمدة أو بمقرات الشركة.

إخطار مسبق: لا يتم إرسال أي مندوبين للمنازل إلا بعد إخطار العميل مسبقًا، ويجب أن يحمل المندوب تحقيق شخصية رسمي يثبت هويته وتبعيته للشركة.

السرية: أي تواصل يتم من أرقام غير الأرقام المعلنة للشركة لا يمثلها، ويجب تجاهله فورًا.

وطالبت الشركة المواطنين في حال الشك أو التعرض لمحاولة احتيال، بالتواصل فورًا عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية:

أرقام الطوارئ وخدمة العملاء:

طوارئ الغاز: 129

خدمة العملاء: 19220

الشكاوى الحكومية:

بوابة الشكاوى الحكومية: 16528

الموقع: الإلكتروني: www.shakwa.eg

الموقع الرسمي للشركة: www.egyptgas.com.eg

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة غاز مصر شركات توصيل الغاز عملاء غاز مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"غاز مصر" تحذر العملاء من حيلة جديدة للنصب باسمها وتحدد 3 ثوابت مهمة
اقتصاد

"غاز مصر" تحذر العملاء من حيلة جديدة للنصب باسمها وتحدد 3 ثوابت مهمة
بث مباشر.. مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أفريقيا لكرة اليد
رياضة محلية

بث مباشر.. مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أفريقيا لكرة اليد
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار بهذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار بهذه المناطق
ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
نصائح طبية

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور
حوادث وقضايا

النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى