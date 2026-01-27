"غاز مصر" تحذر العملاء من حيلة جديدة للنصب باسمها وتحدد 3 ثوابت مهمة

كتب- أحمد الخطيب:

أصدرت شركة "غاز مصر" تحذيرًا هامًا لعملائها، طالبت فيه بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل أو الاستجابة لأي أشخاص أو جهات غير معروفة تدعي تمثيل شركات توصيل الغاز الطبيعي، سواء عبر الاتصالات الهاتفية، الرسائل النصية، أو من خلال زيارات ميدانية مفاجئة للمنازل غير معلنة مسبقًا.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنها رصدت محاولات نصب واحتيال تقوم بها عناصر لا تنتمي إليها، تستهدف الحصول على بيانات شخصية أو تحصيل مبالغ مالية بطرق غير قانونية بزعم توصيل الغاز أو تنفيذ أعمال صيانة بالشبكة.

وشددت الشركة على 3 ثوابت رئيسية لضمان سلامة العملاء:

حظر التحصيل النقدي: لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية من العملاء خارج القنوات الرسمية المعتمدة أو بمقرات الشركة.

إخطار مسبق: لا يتم إرسال أي مندوبين للمنازل إلا بعد إخطار العميل مسبقًا، ويجب أن يحمل المندوب تحقيق شخصية رسمي يثبت هويته وتبعيته للشركة.

السرية: أي تواصل يتم من أرقام غير الأرقام المعلنة للشركة لا يمثلها، ويجب تجاهله فورًا.

وطالبت الشركة المواطنين في حال الشك أو التعرض لمحاولة احتيال، بالتواصل فورًا عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية:

أرقام الطوارئ وخدمة العملاء:

طوارئ الغاز: 129

خدمة العملاء: 19220

الشكاوى الحكومية:

بوابة الشكاوى الحكومية: 16528

الموقع: الإلكتروني: www.shakwa.eg

الموقع الرسمي للشركة: www.egyptgas.com.eg