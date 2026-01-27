إعلان

ضبط سارقي مواسير تكييف عقار بمدينة نصر

كتب : علاء عمران

04:07 م 27/01/2026

المتهمين

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بسرقة مواسير التكييف الخاصة بأحد العقارات بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه بتاريخ 25 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم – باكتشافه سرقة مواسير وحدة التكييف الخارجية للشقة محل سكنه.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان يحملان جنسية إحدى الدول، ومقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة كما ورد في البلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

مدينة نصر الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية النيابة العامة

