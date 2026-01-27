ضبط سارقي مواسير تكييف عقار بمدينة نصر

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بسرقة مواسير التكييف الخاصة بأحد العقارات بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه بتاريخ 25 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم – باكتشافه سرقة مواسير وحدة التكييف الخارجية للشقة محل سكنه.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان يحملان جنسية إحدى الدول، ومقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة كما ورد في البلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟