داخل 19 مول تجاري.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2026

تواصل وزارة الداخلية تيسير الإجراءات الحكومية على المواطنين، من خلال إتاحة خدمات الأحوال المدنية داخل عدد كبير من المولات التجارية بمختلف المحافظات.

تشمل هذه الخدمات استخراج بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد، والوفاة، والقيد العائلي، وغيرها من الأوراق الرسمية التي يحتاجها المواطنون.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتقديم خدمات متطورة تُراعي احتياجات المواطنين، حيث تم إنشاء مكاتب نموذجية داخل المولات التجارية، لتكون الخدمة أقرب وأسهل للمترددين عليها، دون الالتزام بمكان الإقامة المسجل.

شروط استخراج البطاقة الشخصية 2026

- أن يكون المتقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.

- أن يكون المتقدم مسجلًا اسمه في السجل المدني.

الأوراق المطلوبة

سواء كان المواطن بصدد استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة أو تجديد البطاقة القديمة، يجب تقديم بعض الأوراق والمستندات لإتمام الإجراءات، وتشمل ما يلي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة التجديد).

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).

- مستند إثبات محل الإقامة مثل عقد إيجار أو تمليك موثق أو إيصال مرافق حديث.

- مستند إثبات المهنة مثل خطاب عمل مختوم أو شهادة من جهة العمل.

- نموذج استمارة بطاقة الرقم القومي التي تختارها من إحدى الفئات المذكورة سابقًا.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي:

- شراء استمارة البطاقة من مكتب السجل المدني.

- ملء البيانات المطلوبة بدقة.

- تقديم مستند رسمي يثبت شخصية ومحل إقامة ووظيفة المتقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

منافذ قطاع الأحوال المدنية بالمولات التجارية:

- مكسيم مول التجمع الخامس.

- أفينيو مول الرحاب.

- سيتي ستارز مدينة نصر.

- جنينة مول مدينة نصر.

- سيتي سنتر ألماظة بطريق "القاهرة- السويس".

- مول تاون سنتر السلام بطريق "القاهرة- الإسماعيلية".

- جولف سيتي مول العبور.

- إيير مول مطار القاهرة الدولي.

- سيتي سنتر المعادي "كارفور المعادي".

- مول العرب الشيخ زايد.

- مول مصر 6 أكتوبر.

- داندي مول بأول طريق "القاهرة- الإسكندرية".

- مول الحصري 6 أكتوبر.

- مول كارفور الإسكندرية.

- مول طنطا.

- مول العروبة "كارفور طنطا".

- سيتي سنتر مول مدينة الغردقة "كارفور الغردقة".

- مول الندى.

