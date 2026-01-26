إعلان

قرار قضائي بشأن البلوجر أروى قاسم في اتهامها بسب زوجة مطرب المهرجانات مسلم

كتب : أحمد عادل

11:49 ص 26/01/2026

مطرب المهرجانات مسلم وزوجته

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة البلوجر أروى قاسم في اتهامها بسب وقذف يارا، زوجة مطرب المهرجانات مسلم، إلى جلسة 2 فبراير المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أروى قاسم للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بالإساءة والتشهير بزوجة المطرب مسلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة نشرت مقاطع فيديو ومنشورات عبر حسابيها على موقعي "إنستجرام" و"تيك توك"، تضمنت عبارات مسيئة ومشينة تناولت الحياة الشخصية للشاكية، ما تسبب في إلحاق أضرار نفسية ومعنوية بها، وفقًا لأوراق التحقيق.

المحكمة الاقتصادية أروى قاسم مسلم يارا

