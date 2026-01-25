إعلان

ضبط لص يستغل أداء المصلين للصلاة لسرقة الأموال بالحدائق

كتب : مصراوي

10:18 م 25/01/2026

المتهم

عملية سرقة صادمة داخل أحد المساجد بالقاهرة، حيث استغل لص غياب المصلين لحظة أداء الصلاة لسرقة الأموال، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه وضبط المسروقات.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغًا من شخص مقيم بدائرة قسم الحدائق، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من ملابسه أثناء أداء الصلاة بأحد المساجد التابعة للقسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وأضاف اعترافه بارتكابه واقعتين أخريين مشابهتين، إحداهما سرقة هاتف محمول، والأخرى سرقة مبلغ مالي، وتم ضبط المسروقات بإرشاده.

