ضرب وحرق عامل في الشرقية بسبب معاكسة فتاة

كتب : مصراوي

09:54 م 25/01/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن اعتداء شخصين بالضرب على آخر بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجاري تلقى مركز الشرطة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال عاملًا، مقيمًا بدائرة المركز، مصابًا بجروح متفرقة وحروق بمناطق متفرقة من الجسم.

وبسؤال المصاب، اتهم شخصين، مقيمين بذات الدائرة، بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، ثم إضرام النيران به باستخدام عبوة مبيد حشري وقداحة، ما أدى لإصابته، وذلك على خلفية نشوب مشاجرة بسبب قيام أحد المتهمين بمعاكسة كريمة شقيقته.

بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب التعدي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
زووم

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
الدولار ليس المحرك الوحيد.. "الأجهزة الكهربائية": توقعات بزيادة في الأسعار
"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
