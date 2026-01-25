إعلان

غلق محل حلوى بعد إصابة عامل بحروق بالبساتين

كتب : مصراوي

07:47 م 25/01/2026

مالك المحل والعامل المصاب

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول تضرر خلاله شخص من إصابته بحروق أثناء عمله داخل أحد المحال ورفض صاحب المحل تحمل مصاريف علاجه بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عامل بمحل حلوى بدون تراخيص بدائرة قسم شرطة البساتين مصاب بحروق متفرقة بالجسم.

بسؤاله تضرر من مالك المحل جهة عمله؛ بالتسبب فى حدوث إصابته المنوه عنها حال تغييره أسطوانة البوتاجاز الخاصة بالمحل وهو ما أيده المشكو في حقه وتعهد بتحمل تكاليف علاج الشاكى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وغلق المحل إداريا تنسيقا والجهات المعنية لكونه بدون ترخيص.

