الداخلية: ضبط 400 قضية مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 400 قضية مخدرات تورط فيها 451 متهماً، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة، أبرزها الحشيش والهيروين والكوكايين والمخدرات التخليقية، إلى جانب ضبط 201 قطعة سلاح ناري و268 سلاحاً أبيض.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 72,978 حكماً قضائياً متنوعاً، وضبط عدد من الهاربين والمطلوبين، وتحرير أكثر من 23 ألف مخالفة مرورية، وضبط دراجات نارية مخالفة، فضلاً عن فحص عدد من السائقين للكشف عن تعاطي المخدرات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

