إعلان

الداخلية: ضبط 400 قضية مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:25 م 25/01/2026

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 400 قضية مخدرات تورط فيها 451 متهماً، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة، أبرزها الحشيش والهيروين والكوكايين والمخدرات التخليقية، إلى جانب ضبط 201 قطعة سلاح ناري و268 سلاحاً أبيض.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 72,978 حكماً قضائياً متنوعاً، وضبط عدد من الهاربين والمطلوبين، وتحرير أكثر من 23 ألف مخالفة مرورية، وضبط دراجات نارية مخالفة، فضلاً عن فحص عدد من السائقين للكشف عن تعاطي المخدرات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة امنية مخدرات وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد فيديو غياب الموظفين.. مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل صاحب الواقعة
أخبار مصر

بعد فيديو غياب الموظفين.. مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل صاحب الواقعة
من أعلى معدلات الجريمة إلى الأمان.. فيديو لـ"إعلام الوزراء" يكشف "تجربة
أخبار مصر

من أعلى معدلات الجريمة إلى الأمان.. فيديو لـ"إعلام الوزراء" يكشف "تجربة
موعد ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة.. التفاصيل كاملة
مدارس

موعد ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة.. التفاصيل كاملة
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
زووم

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش
اقتصاد

احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش