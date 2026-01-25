الداخلية تكشف ملابسات فيديو خطف هاتف فتاة بالتجمع الخامس

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة فتاة تعرضت لسرقة هاتفها المحمول على يد شخصين يستقلان دراجة نارية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة بدأت برصد تعليق مدعوم بمقطع فيديو يفيد بتضرر صاحبة الحساب من قيام شخصين مجهولين بخطف هاتفها المحمول والفرار باستخدام دراجة نارية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد صاحبة البلاغ، وبسؤالها أقرت بتعرضها لواقعة سرقة هاتفها أثناء سيرها بالمنطقة المشار إليها من قبل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وأثمرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في الحادث، والتي تبين أنها مبلغ بسرقتها في واقعة أخرى. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وإعادته لصاحبته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.