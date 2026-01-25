ضبط 119 ألف مخالفة مرورية وكشف 59 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

علاء عمران

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 119.265 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.350 سائقًا، وتبيَّن إيجابية 51 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 626 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة. وتم فحص 152 سائقًا، وأسفر الفحص عن ضبط 8 حالات إيجابية لتعاطي المواد المخدرة.

وشملت الحملات أيضًا ضبط 9 محكوم عليهم، بإجمالي 15 حكمًا قضائيًا، إلى جانب التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟