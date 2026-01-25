أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من آخرين لقيامهم بسرقة كشافات الإنارة بالمنطقة محل سكنه بالإسكندرية.

قالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "4 عاطلين لـ3 منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية".

أضافت أنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وإتخاذ الإجراءات القانونية.