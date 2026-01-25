كيف تؤثر قلة النوم على الدماغ؟

كشفت دراسة حديثة أن النوم غير الكافي لا يكتفي بإرهاق الجسد، بل يدفع الدماغ إلى آلية غير معتادة تؤثر مباشرة على التركيز والانتباه خلال اليوم التالي.

فخلال النوم الطبيعي، ينشط نظام خاص في الدماغ مسؤول عن تنظيفه من الفضلات المتراكمة أثناء ساعات اليقظة. لكن عندما تُقصَّر مدة النوم، قد يؤجل الدماغ هذه العملية الحيوية، ليحاول تعويضها لاحقًا في وقت غير مناسب، أثناء الاستيقاظ، بحسب هيلث داي.

تنظيف في توقيت خاطئ

تشير الدراسة إلى أن الدماغ قد يدخل بشكل مؤقت في حالة تنظيف شبيهة بالنوم حتى خلال فترات اليقظة، وهو ما ينعكس على شكل لحظات من الشرود وصعوبة التركيز. هذه الآلية المفاجئة تفسّر الشعور الذهني الضبابي الذي يعانيه كثيرون بعد ليلة نوم قصيرة.

وأوضح باحثون من معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا أن نوبات تشتت الانتباه التي تلي قلة النوم ترتبط بحركات مفاجئة للسائل داخل الدماغ، وهي حركات يُفترض أن تحدث أثناء النوم العميق فقط.

دور السائل النخاعي الشوكي

يؤدي السائل النخاعي الشوكي دورًا أساسيًا في تنظيف الدماغ، إذ يساعد على إزالة الفضلات والمواد الناتجة عن النشاط العصبي اليومي. وخلال النوم، تعمل هذه العملية بسلاسة دون التأثير على التفكير أو الوعي.

لكن الدراسة وجدت أنه عند الحرمان من النوم، قد يُفعِّل الدماغ هذا النظام أثناء النهار، ما ينعكس سلبًا على القدرة على التركيز والانتباه.

تأثير مباشر على الانتباه

وتوضح الدكتورة لورا لويس، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن موجات تدفق السائل النخاعي الشوكي خلال اليقظة تترافق مع تراجع ملحوظ في الانتباه، مشيرة إلى أن الدماغ يفقد تركيزه في اللحظات التي تنشط فيها هذه العملية غير المعتادة.