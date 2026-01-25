إعلان

استغلت أطفال الشوارع.. تفاصيل حبس عصابة "الكتعة" في القاهرة

كتب : مصراوي

05:00 ص 25/01/2026

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة، بحبس مجموعة من المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بشوارع القاهرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 رجال و7 سيدات، بينهم 6 أشخاص لهم معلومات جنائية، وذلك لقيامهم باستغلال 17 حدثًا في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق المحافظة.

وأقر المتهمون بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم عند مواجهتهم بالتحقيقات.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال المستغلين لأهليتهم بعد أخذ التعهد بحسن رعايتهم، فيما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهليتهم في دور الرعاية.

عصابة الكتعة حبس متهمين التسول استغلال الأطفال

