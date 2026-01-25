إعلان

"الخناقة على سيجارة".. حبس عامل قمامة متهم بقتل زميله في بولاق الدكرور

كتب : صابر المحلاوي

12:02 ص 25/01/2026

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عامل قمامة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زميله في مشغلهما، إثر مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بسبب خلاف على سيجارة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقى قسم الشرطة بلاغًا بوفاة أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته، وانتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، وكلاهما يعملان في جمع القمامة، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على الاعتداء على زميله باستخدام سيخ حديدي، أصابه في العين، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى بولاق الدكرور تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات.

