حبس مدير كيان تعليمي وهمي بالقاهرة 4 أيام

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم كان يدير الكيان الوهمي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ويقوم بإيهام الراغبين في الحصول على شهادات دراسية بأن هذه الشهادات تؤهلهم للعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، مقابل مبالغ مالية، بينما لا صحة لهذه الادعاءات.

وتم ضبط المتهم داخل مقر الكيان، وبحوزته شهادات خالية من البيانات منسوبة للكيان، إلى جانب استمارات تسجيل ومطبوعات دعائية.

وأحالت النيابة المتهم للتحقيق، فيما باشرت جمع الأدلة والشهادات من الضحايا تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.